مكتب عبد المهدي ينفي خبرا عن اجراءات وقائية في المكتب

نفى مكتب رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، خبرا عن اجراءات وقائية في المكتب تضمن سفر موظفيه الى خارج البلاد بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

وقال في بيان إن بعض المواقع الالكترونية تناولت خبرا عن اجراءات الوقاية المتبعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء .

واضاف "ننفي نفيا قاطعا ماورد في الخبر من معلومات"، مؤكدا ان "أي من موظفي المكتب المشار اليهم في الخبر لم يكونوا في اجازة خارج البلاد".

ودعا البيان، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في النشر خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التعاون لدفع الأذى عن جميع العراقيين".