نائب يطالب بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث الزوار في سوريا

طالب النائب حسن المسعودي، الأحد، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث الزوار في سوريا.
وقال المسعودي في بيان :"نعزي الشعب العراقي عامة واهالي محافظة كربلاء المقدسة خاصة بالفاجعة الاليمة للزائرين العراقين من أهالي كربلاءالمقدسة المتوجهين لزيارة المراقد المقدسة في دولة سوريا".
ودعا المسعودي، الجهات الحكومية والقنوات الدبلوماسية إلى "فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات هذه الفاجعة الأليمة والوقوف على مجرياتها وتعويض الضحايا ومعالجة الجرحى واعتبار الضحايا من ذوي شهداء العمليات الارهابية".
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