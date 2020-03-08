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المنافذ الحدودية تعلن غلق خمسة منافذ مع ايران


اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن غلق خمسة منافذ مع ايران، فيما اشارت الى انه سيتم منع دخول العراقيين المسافرين عبر المنافذ.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان  انه "تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي) امام حركة التبادل التجاري مع ايران".

واضاف ان "هذا الغلق جاء من بداية هذا اليوم الموافق الثامن من آذار ويستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، تنفيذاً لامر اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

وتابع "فيما يخص المسافرين العراقيين سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار اليها بعد الخامس عشر من آذار"، مشيرا الى انه "سيتم دخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا".

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