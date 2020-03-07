الملكية الأردنية تنفي تعليق رحلاتها الجوية الى بغداد

نفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، الأنباء التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية والتي تحدثت عن تعليق الشركة لرحلاتها الجوية بين عمان وبغداد.

وقال مدير الملكية في العراق الاستاذ عبدالله الزيود في بيان ان "رحلات الشركة بين العاصمتين الأردنية والعراقية لا تزال مستمرة"، مشيرة إلى أن "ما يجري خلال هذه الفترة هو فقط إلغاء لبعض الرحلات الجوية إلى بغداد وعدد من الوجهات الأخرى لأسباب تتعلق بضعف الطلب من قبل المسافرين وتراجع حركة السفر اقليميا ودوليا في ضوء انتشار فايروس كورونا".

ودعا الزيود "الشركات والمسافرين الراغبين بالاستفسار عن حركة النقل الجوي بين الاردن والعراق والى مختلف المطارات العالمية الأخرى الى مراجعة اي من مكاتبها المنتشرة في العراق".

يذكر ان وسائل اعلامية نشرت في وقت سابق، ان الاردن علقت الرحلات الجوية مع العراق لمنع انتشار فايروس كورونا.