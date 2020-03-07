عاجل : السلطات السعودية اعتقال شقيق الملك سلمان ووزير الداخلية بتهمة الخيانة
الأخبار

الملكية الأردنية تنفي تعليق رحلاتها الجوية الى بغداد


نفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، الأنباء التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية والتي تحدثت عن تعليق الشركة لرحلاتها الجوية بين عمان وبغداد.

وقال مدير الملكية في العراق الاستاذ عبدالله الزيود في بيان  ان "رحلات الشركة بين العاصمتين الأردنية والعراقية لا تزال مستمرة"، مشيرة إلى أن "ما يجري خلال هذه الفترة هو فقط إلغاء لبعض الرحلات الجوية إلى بغداد وعدد من الوجهات الأخرى لأسباب تتعلق بضعف الطلب من قبل المسافرين وتراجع حركة السفر اقليميا ودوليا في ضوء انتشار فايروس كورونا".

ودعا الزيود "الشركات والمسافرين الراغبين بالاستفسار عن حركة النقل الجوي بين الاردن والعراق والى مختلف المطارات العالمية الأخرى الى مراجعة اي من مكاتبها المنتشرة في العراق".

يذكر ان وسائل اعلامية نشرت في وقت سابق، ان الاردن علقت الرحلات الجوية مع العراق لمنع انتشار فايروس كورونا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والنجف
الملكية الأردنية تنفي تعليق رحلاتها الجوية الى بغداد
مستشفى ميداني في الناصرية لمواجهة كورونا
بالفيديو .... نائب بالبرلمان التركي يطالب بالموصل وكركوك لضمهما الى تركيا
الإعلام والاتصالات تستعد لتسخير تكنولوجيا المعلومات لاقصى حد للوقاية من "فيروس كورونا"
نائب سابق يكشف عن حراك لبقاء حكومة تصريف الاعمال لحين إجراء الانتخابات المبكرة
بالفيديو .... الرئيس التركي اردعان يكشف عن اطماعه التوسعية في الموصل وكركوك وادعياء الوطنية نائمون
بالفيديو .... نائب عن برلمان كردستان يتسائل عن اموال النفط في الاقليم الى اين تذهب
الصحة تعلن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق
النقل: إيقاف حركة القطارات لرحلات بغداد - بصرة ابتداء من اليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك