نائب سابق يكشف عن حراك لبقاء حكومة تصريف الاعمال لحين إجراء الانتخابات المبكرة

كشف النائب السابق جاسم محمد البياتي، السبت، عن حراك سياسي لبقاء حكومة تصريف الاعمال إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال ألبياتي في تصريح صحفي إن “عدد من الكتل السياسية تقود حراك نيابي واسع لبقاء حكومة تصريف الاعمال إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة”، لافتا إلى إن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيبقى على رأس حكومة تصريف الاعمال”.

وأضاف أن “ذهاب عبد المهدي نحو الغياب الطوعي يعد دلال سياسي ورسالة بعدم تمسكه بالمنصب”، مبينا أن “عبد المهدي سيمارس جميع صلاحيات حكومة تصريف الاعمال إلى حين تسليم الحكومة لحكومة جديدة ولا وجود نص دستوري لغياب رئيس الوزراء بشكل طوعي”.

ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم السبت، رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي بـ”رجل المرحلة”، مشيرا إلى أن الإبقاء عليه هو افضل الحلول.