المثنى تقرر غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة 15 يوماً

قررت خلية الأزمة في المثنى، السبت، غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة 15 يوماً، وحصر دخول الوافدين إلى المحافظة من سيطرة الوركاء، كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان لها إنها "قررت غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً".

كما قررت الخلية، "حصر دخول الوافدين إلى المحافظة من سيطرة الوركاء والخروج من عدة منافذ".

جدير بالذكر أن محافظة المثنى لم تسجل حتى الآن أية إصابة بفايروس كورونا.