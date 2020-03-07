نائب: أميركا تتجسس على دول الجوار من خلال قواعدها في العراق

دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية ثامر ذيبان، السبت، الحكومة الى اتخاذ موقف حازم لاغلاق القواعد العسكرية الأمريكية، مؤكدا ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى قيام واشنطن بالتجسس على دول الجوار من داخل قواعدها العسكرية.

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إنه “ينبغي على رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الوقوف صفا واحدا بوجه التدخلات الأمريكية”، مبينا أن “أمريكا تعمل على مراقبة وتحركات دول الجوار من داخل القواعد العسكرية وان هذا الامر مرفوض وفق الأعراف الدولية”.

وأضاف، أن “القيادات العسكرية والأمنية والحكومية الأمريكية تجري زيارات سرية لقواعدها المنتشرة في العراق للاطلاع حول مايجري من تحركات لدول الجوار خصوصا إيران”.

وكان مراقبون حذروا من ارتفاع عدد القوات الاميركية المتواجدة العراق بالتزامن مع تجاهل الحكومة ورئاسة البرلمان للمطالبات باخراج القوات الاميركية من العراق.