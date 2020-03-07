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وزارة اوقاف اقليم كردستان ترفض فتوى "شهداء" كورونا


رفضت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كردستان، السبت، الفتوى التي اصدرها المجلس الاعلى للأفتاء في الاقليم والتي تعتبر من يتوفى بفيروس كورونا المستجد "شهيدا".

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة مريوان النقشبندي في تصريح صحافي، ان "اعتبار من يتوفى ب‍فيروس كورونا شهيدا مدعاة للقلق (..) وغير مقبول ايضا لما يحتمله من تفسيرات خاطئة بين الناس".

واضاف ان "الله من يمنح درجة الشهادة ولا يحق لمجلس الافتاء ان يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار".

وكان المجلس قد اصدر قبل ايام فتوى اعتبر فيها من يتوفى اثر اصابته بالفيروس "شهيدا".

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وزارة اوقاف اقليم كردستان ترفض فتوى "شهداء" كورونا
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