المرور تدعو المواطنين الى مراجعة مواقع التسجيل لاستلام لوحات المركبات والسنويات فقط

دعت مديرية المرور العامة، السبت، المواطنين الى مراجعة مواقع التسجيل لاستلام لوحات المركبات والسنويات فقط المنجزة منها.

وقالت المديرية في بيان "على المواطنين مراجعة مواقع التسجيل لغرض استلام لوحات المركبات او سنويات المركبات فقط والمنجزة منها في بغداد والمحالفظات".

وشددت المديرية على ضرورة "اخذ التحوطات وارتداء الكمامات والكفوف زعدم التسبب بأي زخم حفاظا على سلامة الجميع".

واعلنت مديرية المرور العامة، في الـ29 من شباط الماضي، عن تعليق العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق للوقاية من "فيروس كورونا".