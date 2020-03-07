قيادي بحزب بارزاني: عبد المهدي رجل المرحلة والإبقاء عليه افضل الحلول

وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، السبت، رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي بـ”رجل المرحلة”، مشيرا إلى أن الإبقاء عليه هو افضل الحلول.

وقال باجلان في تصريح صحفي إن “الحديث عن بديل لعلاوي صعب جدا بسبب تشظي الموقف السياسي بين الاطراف البرلمانية”، معتبرا أن “عبد المهدي رجل المرحلة وهو خير من يدير البلد إلى حين إجراء الانتخابات بعد أقل من عام”.

وأضاف أنه “بعد 1 تشرين الأول أعلن عبد المهدي استعداده لتقديم الاستقالة وهو غير متمسك بالمنصب وان الوضع الحالي فوضى عارمة ونرى في هذا الرجل الخير والتوافق وهو مقبول بالنسبة لكل الأطراف السياسية رغم ملاحظاتها”.

وبشأن موقف حزبه من اجراء الانتخابات المبكرة، أكد باجلان “اننا نرحب بإجراء انتخابات مبكرة لكن في ظروف هادئة تحظى بقبول الكل”