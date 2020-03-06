خلية الصقور في النجف تعتقل عصابة سرقت 15 سيارة حكومية

اعلنت خلية الصقور الاستخبارية في النجف، الجمعة، عن اعتقال عصابة سرقت 15 سيارة حكومية، مبينة ان العصابة مكونة من 12 متهما.

وقالت الخلية في بيان انه "تم القاء القبض على 12 متهما سرقوا 15 سيارة حكومية".

وبحسب بيان الخلية فأن العجلات المسروقة هي :-

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية بيضاء اللون تابعة لوزارة الموارد المائية قرب مستشفى الحكيم.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية بيضاء اللون في منطقة حي المعلمين .

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة لوزارة البلديات والاشغال في منطقة حي النداء.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة لوزارة البلديات والاشغال في منطقة حي النداء.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة لوزارة التربية في منطقة الجديدات.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة لوزارة الصناعة والمعادن في منطقة الكوفة -حي كندة.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة لهيئة اعمار النجف في منطقة حي الجامعة.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة لهيئة استثمار النجف في منطقة الكوفة-البراكية.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة للعتبة العسكرية في منطقة حي الشعراء.

- سرقة عجلة نوع بيك اب حكومية تابعة لوزارة الموارد المائية في منطقة ناحية العباسية .

- سرقة عجلة نوع بيك اب مدنية تعود ملكيتها للمواطن مروان باسم ياسين من محافظة بابل.

- سرقة عجلة نوع بيجو بيضاء اللون.

- سرقة عجلة مدنية نوع هونداي النترا وحرقها.

- سرقة عجلة بيك اب حكومي تابعة لوزارة الاعمار والاسكان شركة حمورابي في محافظة الديوانية.

- سرقة عجله بيك حكومي تابعة لوزراة الموارد المائية في محافظة الديوانية.