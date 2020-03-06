إجلاء 90 كويتيا من النجف غدا وإخضاعهم للحجر الصحي في«الجون»

كشف مصدر في الإدارة العامة للطيران المدني عن إجلاء المواطنين المتواجدين في النجف، غدا السبت، على متن الخطوط الجوية الكويتية وسوف يصلون الساعة 12 ظهرا في مطار الشيخ سعد وسوف يتم نقلهم عبر حافلات للحجر الصحي الخاص في منتزه «الجون» جنوب البلاد.

وقالت المصادر ان المواطنين كانوا في زيارة لإحدى العتبات الدينية في مدينة النجف بالعراق، وقد وفرت الحكومة الكويتية كافة الدعم اللوجستي اثناء تواجدهم من خلال توفير فندق خاص لهم وتقديم ومتابعة حثيثة من قبل طاقم السفارة الكويتية في العراق.