خلية الأزمة تنفي تعطيل دوام المؤسسات الحكومية وتؤكد: التعطيل يشمل المدارس والجامعات فقط

نفت خلية الأزمة الحكومية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، وفيما أكدت ان التعطيل يشمل المدارس والجامعات فقط، أشارت إلى استمرار تقليص الدوام بنسبة 50 بالمئة للموظفين باستثناء الدوائر الأمنية والصحية.

وذكر "التلفزيون الرسمي"، أن "خلية الازمة تنفي تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية".

وأضاف، أن "الخلية أكدت أن التعطيل يشمل المدارس والجامعات فقط".

من جانبه، أوضحت صحيفة "الصباح" الرسمية، أن "الخلية شددت على استمرار تقليص الدوام بنسبة 50 بالمئة للموظفين باستثناء الدوائر الأمنية والصحية".

وكان التلفزيون الرسمي قد نشر خبراً عاجلاً مساء اليوم الجمعة، مفاده : "تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية حتى منتصف الشهر الحالي، باستثناء الأجهزة الامنية والملاكات الصحية".