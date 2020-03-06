عمليات بغداد: إصابة عدد من القوات الأمنية بإطلاق نار في الخلاني

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إصابة عدد من القوات الأمنية جراء إطلاق نار في ساحة الخلاني وسط العاصمة.

وقالت القيادة، في بيان، إن قواتنا الامنية في ساحة الخلاني ب‍بغداد تعرضت، صباح اليوم، الى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين، ما اسفر عن جرح عدد من العناصر الامنية، مشيرة الى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

ودعت قيادة عمليات بغداد، المتظاهرين الى تشخيص الذين قاموا بإطلاق النار، من اجل المحافظة على سلمية التطاهرة، مشددة ان استخدام الأسلحة النارية واطلاق النار ينفي صفة السلمية منها .