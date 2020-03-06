الأخبار

عمليات بغداد: إصابة عدد من القوات الأمنية بإطلاق نار في الخلاني


اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إصابة عدد من القوات الأمنية جراء إطلاق نار في ساحة الخلاني وسط العاصمة.

وقالت القيادة، في بيان، إن قواتنا الامنية في ساحة الخلاني ب‍بغداد تعرضت، صباح اليوم، الى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين، ما اسفر عن جرح عدد من العناصر الامنية، مشيرة الى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

ودعت قيادة عمليات بغداد، المتظاهرين الى تشخيص الذين قاموا بإطلاق النار، من اجل المحافظة على سلمية التطاهرة، مشددة ان استخدام الأسلحة النارية واطلاق النار ينفي صفة السلمية منها .

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة ميسان تعلن عدم اصابة عشر حالات بفايروس كورونا اشتبه بها سابقا
عمليات بغداد: إصابة عدد من القوات الأمنية بإطلاق نار في الخلاني
اطباء بغداد يلتقطون السيلفي مع مصاب بـ"كورونا" بعد شفاءه التام
مستشار عبدالمهدي: نسب الإنجاز بمشروع ميناء الفاو الكبير وصلت لـ 30%
البلاد تتأثر اليوم بكتلة غبارية بدءا من المنطقة الغربية
بالصور.. عبد المهدي يطلع على اجراءات الوقاية من "كورونا" في مطار بغداد ومنفذ الشلامجة
بسبب "كورونا".. اربيل تؤجل معرضا دوليا الى اشعار اخر
الشيخ جلال الدين الصغير : أزمة التسلط مستمرة واسأل:أين دعاة الوطنية من المطالبات التركية بقضم الوطن والبريطانية باستباحة قيمه؟
توصيات جديدة لخلية الازمة الصحية في النجف
علماء كوريون يكتشفون حلا قد يقضي على فيروس "كورونا"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك