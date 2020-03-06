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اطباء بغداد يلتقطون السيلفي مع مصاب بـ"كورونا" بعد شفاءه التام


نشر مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، صور "سيلفي" مع المصاب بفيروس "كورونا" وذلك بعد شفاءه التام من المرض، بحضور عدد من الاطباء.

والتقط الحجامي، صور سيلفي، مع المواطن المصاب، مطمئنا الاهالي بالقول "إن اول مريض مصاب في مرض كورونا خرج الان من مستشفى الفرات بعد الشفاء التام".

 

 

وغادر أول شخص مصاب ب‍فيروس كورونا مستشفى الفرات في بغداد، اليوم الجمعة، بعد الشفاء التام، في وقت تؤكد السلطات الصحية أن باقي المصابين بصحة جيدة وأن حالات الوفاة كانت بمصابين لديهم امرض مزمنة متقدمة اخرى.

 

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اطباء بغداد يلتقطون السيلفي مع مصاب بـ"كورونا" بعد شفاءه التام
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