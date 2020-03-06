مستشار عبدالمهدي: نسب الإنجاز بمشروع ميناء الفاو الكبير وصلت لـ 30%

أكد عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الجمعة، أن نسب الإنجاز بمشروع ميناء الفاو الكبير وصلت الى 30%.

وقال الهنين الذي رافق عبد المهدي بجولته في ميناء الفاو، اليوم، في بيان، إن "نسب الإنجاز بمشروع ميناء الفاو الكبير وصلت الى 30 %".

وأضاف الهنين، أن "المشروع حظي باهتمام بالغ في البرنامج الحكومي لما يشكله من أهمية قصوى في اقتصاد العراق"، مشيرا إلى أن "الحكومة عملت بكل جهدها من أجل إنجاز مراحل مهمة من المشروع بالمدد الزمنية المحددة رغم العقبات التي وضعت أمامها ".

وشدد الهنين على، أن "المشروع يتطلب دائما إجراءات استثنائية على كل المستويات حتى يرى النور في ربيع 2022"، لافتا الى أن "المشروع يعتبر إكمال هذا المشروع الركيزة الأساسية ليكون العراق رابطا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب"