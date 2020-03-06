البلاد تتأثر اليوم بكتلة غبارية بدءا من المنطقة الغربية

أعلن رئيس منبئين جويين أقدم محمود عبد اللطيف، الجمعة، عن تأثر البلاد بكتلة غبارية بدءاً من المنطقة الغربية اليوم.

وقال عبد اللطيف في حديث صحفي، إن "البلاد تتأثر عصر اليوم، بقدوم كتلة غبارية ابتداء من المنطقة الغربية تسبب نشاط الرياح وتردي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار".

وأضاف :"نتوقع تقدم كتلة هوائية باردة ترافق مرتفع جوي وانخفاض درجات الحرارة عدة درجات هذه الليلة ويوم غد السبت، مع تساقط زخات مطر خفيفة شمال البلاد وبعض أقسام المنطقة الوسطى".

ودعا عبد اللطيف، المواطنين إلى "متابعة النشرة الجوية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حيث هي المصدر الرسمي الوحيد".

وأوضح عبد اللطيف، أن "مناطق الوسط والجنوب ستتأثر بالغبار".