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بسبب "كورونا".. اربيل تؤجل معرضا دوليا الى اشعار اخر


أعلنت ادارة معرض اربيل الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، عن تأجيل الدورة الـ15 الى اشعار اخر، وذلك كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا.

وقالت إدارة المعرض، في بيان لها، إنها "قررت تأجيل الدورة الـ15 لمعرض اربيل الدولي للكتاب الى اشعار اخر، ضمن جهود مكافحة تفشي مرض كورونا في اقليم كردستان".

واكدت ادارة المعرض، ان "فعاليات المعرض تم تأجيلها الى اشعار آخر".

وكانت صحة اربيل افادت في وقت سابق بحجر 1095 شخصا يشتبه باصابتهم ب‍فيروس كورونا، لحين التاكد من نتيجة التحاليل، فيما تخلوا المدينة التي تعد عاصمة اقليم كردستان حتى الان من اي اصابة مؤكدة بالفيروس، الذي سجل اصاباته بمدينة السليمانية في الاقليم، فضلا عن العاصمة بغداد وبعض المدن الاخرى في البلاد. 

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