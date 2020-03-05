بسبب "كورونا".. قبيلة في النجف تؤجل جميع المناسبات الى اشعار اخر

قررت قبيلة الغزالات في محافظة النجف الاشرف تأجيل جميع مناسبات الاعراس ومجالس العزاء الى اشعار اخر وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، داعية ابناء القبيلة الى الالتزام.

وجاء في بيان موقع من الشيخ عبد الزهرة الحاج ناصر ال علوان رئيس قبيلة خويلد في الفرات الاوسط، وعنونه (الوقاية خيرٌ من العلاج)، بأنه نظراً للظرف الصحي التي يمر بهِ العالم والمنطقة والعراق وخاصةً محافظات الفرات الأوسط الحبيبة بسبب ( ڤايروس كورونا ) وجب علينا أن نتخذ كافة التدابير والحذر والإحتياطات لمنع تفشي هذا الوباء الخطير بما يتماشىٰ مع توصيات وزارة الصحة العراقية وحفاظاً علىٰ صحة وحياة جميع أبناء عشائر خويلد في محافظات الفرات الأوسط وبغداد ( المدن والأقضية والنواحي في بغداد و الحلة وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة).

واضاف، لقد أجمعنا بالتشاور مع شيوخ عشائر خويلد بأن تُلغىٰ التجمعات في المناسبات ( الأعراس ) وغيرها ويكون مجلس عزاء ( الفواتح ) ليوم واحد فقط في الوقت الحاضر الىٰ أن يفرج الله ويمُن علينا رفع البلاء بالأمنِ والأمان والطمأنان من نهاية هذا ( الوباء القاتل )، داعيا أبناء عشائر خويلد في الفرات الأوسط كافة التعاون والعمل بالتوصيات والإرشادات الصحية من أجل سلامتكم حتىٰ نقضي علىٰ هذا الفايروس الخطير.