الأخبار

بسبب "كورونا".. قبيلة في النجف تؤجل جميع المناسبات الى اشعار اخر


قررت قبيلة الغزالات في محافظة النجف الاشرف تأجيل جميع مناسبات الاعراس ومجالس العزاء الى اشعار اخر وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، داعية ابناء القبيلة الى الالتزام.

وجاء في بيان موقع من الشيخ عبد الزهرة الحاج ناصر ال علوان رئيس قبيلة خويلد في الفرات الاوسط، وعنونه (الوقاية خيرٌ من العلاج)، بأنه نظراً للظرف الصحي التي يمر بهِ العالم والمنطقة والعراق وخاصةً محافظات الفرات الأوسط الحبيبة بسبب ( ڤايروس كورونا ) وجب علينا أن نتخذ كافة التدابير والحذر والإحتياطات لمنع تفشي هذا الوباء الخطير بما يتماشىٰ مع توصيات وزارة الصحة العراقية وحفاظاً علىٰ صحة وحياة جميع أبناء عشائر خويلد في محافظات الفرات الأوسط وبغداد ( المدن والأقضية والنواحي في بغداد و الحلة وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة).

واضاف، لقد أجمعنا بالتشاور مع شيوخ عشائر خويلد بأن تُلغىٰ التجمعات في المناسبات ( الأعراس ) وغيرها ويكون مجلس عزاء ( الفواتح ) ليوم واحد فقط في الوقت الحاضر الىٰ أن يفرج الله ويمُن علينا رفع البلاء بالأمنِ والأمان والطمأنان من نهاية هذا ( الوباء القاتل )، داعيا أبناء عشائر خويلد في الفرات الأوسط كافة التعاون والعمل بالتوصيات والإرشادات الصحية من أجل سلامتكم حتىٰ نقضي علىٰ هذا الفايروس الخطير.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علماء كوريون يكتشفون حلا قد يقضي على فيروس "كورونا"
صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة اربعة حالات مشتبه إصابتها بفايروس كورونا
بسبب "كورونا".. قبيلة في النجف تؤجل جميع المناسبات الى اشعار اخر
هيئة الحشد الشعبي تطلق "حملة وعي" لتعفير الجامعات والحد من انتشار كورونا
إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة
الشيخ عبدالله الدجيلي يقرأ مصيبة الإمام الحسين عليه السلام على باب العالم الكبير السيد مهدي الخرسان
الصحة تعلن تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا في واسط وكركوك
تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى قصف صاروخي
دولة القانون: تقرير بلاسخارت امام مجلس الامن غير منصف وسقط في الانتقائية
كربلاء تقرر عدم السماح بدخول المواطنين من المحافظات كافة لمدة اسبوع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك