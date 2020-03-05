هيئة الحشد الشعبي تطلق "حملة وعي" لتعفير الجامعات والحد من انتشار كورونا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن اطلاق حملة (حملة وعي) لتعفير للجامعات والمعاهد للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن العملية ستستمر في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الهيئة في بيان ، إنه تم "اطلاق عملية تعفير في الجامعات العراقية ب‍بغداد والمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت الهيئة أن "العملية تشمل تعفير المباني الجامعية من القاعات الدراسية في كليات الجامعة والاقسام الداخلية والمختبرات العلمية وغرف التدريسيين والموظفين"،

مبينا أن "العملية تهدف إلى بث الوعي الصحي بين العاملين لزيادة تحوطات الامان الصحية ونشر رسائل التوعية والتي تتضمن إرشادات صحية بأحجام ورسائل متنوعة طبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة والبيئة العراقية".