كشفت صحيفة سعودية، الخميس، عن إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة.

وقالت صحيفة عكاظ، في تقرير لها، إنه "تم إغلاق الحرمين بعد انتهاء صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قوله، إنه "وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة".

وأضاف أنه "سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".