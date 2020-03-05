دولة القانون: تقرير بلاسخارت امام مجلس الامن غير منصف وسقط في الانتقائية

أعلن ائتلاف دولة القانون، الخميس، عن رفضه لبعض ما جاء بالتقرير الذي قدمته المبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت امام مجلس الامن، مشيرا الى أن التقرير غير منصف وسقط في الانتقائية غير الموضوعية، دعا الى حضور اكبر للمنظمة في العراق.

وقال الائتلاف في بيان ، إنه "يسجل استياءه الشديد من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير الذي تلته المبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت امام مجلس الامن في نيويورك".

وأوضح، "اذ كان التقرير غير منصف وسقط في الانتقائية غير الموضوعية لأنه يقدم صورة مشوشة وفيه إساءة للنظام السياسي الديمقراطي في العراق، ورغم حديثه عن وقائع ومجريات الاحداث التي رافقت حركات الاحتجاج الا ان بلاسخارت تناست ان تشير في تقريرها مواقف القوى الوطنية والحكومة التي ادانت كل أشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين وكذلك ضد الاجهزة الامنية كما انها أغفلت المساعي الجادة من قبل جميع الأطراف نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بإجراء انتخابات مبكرة".

وتابع، "نجدد رفضنا لبعض ما جاء في التقرير وندعوها الى تحري الدقة في التقييم والتزام الموضوعيه، ونؤكد على حضور اكبر للمنظمة الأممية في العراق لدعمه في مجال الاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات وترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار".

والقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت كلمة لها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة ب ‍‍العراق، فيما اعتبرت الصورة الأمنية في الشوارع العراقية معقدة، وهناك صعوبة في إداراتها، اشارت الى أن العراق يشهد تواجد كيانات مسلحة ذات جماعات غير محددة وتستخدم أفراداً لتشويش الوضع في البلاد والتسبب بالخسائر.