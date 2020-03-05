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كربلاء تقرر عدم السماح بدخول المواطنين من المحافظات كافة لمدة اسبوع


أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الخميس، عن عدم السماح لمواطني المحافظات الاخرى بالدخول للمحافظة ابتداء من الغد ولمدة اسبوع كاجراء وقائي واحترازي من وباء فايروس كورونا، فيما قرر تمديد تعطيل الدوام بالنسبة للتربية والتعليم العالي لاسبوع اضافي.

وقال الخطابي في بيان "نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداء من الساعة الثامنة ليوم غد الجمعة المصادف السادس من شهر اذار الجاري ولمدة اسبوع، ويأتي هذا المنع ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظا على سلامة الجميع من وباء فايروس كورونا".

وأضاف الخطابي، "يستثنى من هذا المنع اهالي كربلاء المقدسة والموظفين والقوات الأمنية العاملة في المحافظة"، مبينا أنه "كما تقرر تمديد تعطيل الدوام بالنسبة للتربية والتعليم العالي لاسبوع اضافي ايضا".

وتابع، "نهيب بالمواطنين الكرام اتباع الارشادات الطبية واجراءات الوقاية والابتعاد عن التجمعات والغاء المناسبات الجماعية".

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