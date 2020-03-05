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أمانة مجلس الوزراء: تقليص الدوام إلى النصف باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية


قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تقليص الدوام إلى النصف باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا، كذلك قررت إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران والكويت اعتباراً من الأحد المقبل حتى منتصف آذار الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن الأمانة: "صرف مكافئة 500 الف دينار شهرياً للعاملين بتماس مباشر مع المصابين بفايروس كورونا"، مشيرةً إلى أن "الدوام الرسمي (يكون) بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية".

وقررت الأمانة "قيام وزارة الداخلية بتمديد اقامة العاملين في الشركات الاجنبية دون المغادرة، ومنع دخول أي وافد أجنبي من الدول التي أعلن فيها عن إصابات بفايروس كورونا".

ولفتت الأمانة، إلى "إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران والكويت اعتباراً من يوم الأحد المقبل حتى منتصف آذار الحالي، واستمرار عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية بشرط جلب شهادة صحية".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، وصول عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالتي وفاة بين المصابين.

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