التربية تصدر توضيحا بشان الدوام المدرسي

اصدرت وزارة التربية، الخميس، توضيحا بشان الدوام المدرسي، مشيرة الى ان دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارت خلية الازمة بشأن فايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان انه "نظرا لما يمر به بلدنا العزيز من ظروف تمثلت بتسجيل حالات اصابة بفايروس كورونا، فان وزارة التربية ومؤسساتها التربوية والتعليمية لديها حزمة من البدائل والمعالجات لمواجهة اي طارئ بما يضمن سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

واضافت ان "وزارتنا عضو في خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55) وعلية فان دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارت الخلية"، داعية "جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع المدارس الالكترونية لتوفير فرص تعليمية بديلة، وقيام التلفزيون التربوي بالعمل على تقديم دروس تعليمية في مختلف المواد ولجميع المراحل التعليمية وعلى مدار الساعة".

ودعت الوزارة الاهالي الى "توجيه ابنائها التلاميذ والطلبة بمضاعفة الجهود ومتابعة الدروس التي يبثها التلفزيون التربوي"، مطالبة الطلبة واولياء امورهم بـ"اخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة (وزارة التربية ومؤسساتها) وعدم الاستماع الى ما يقال او ينشر من اخبار ومعلومات تخص الشان التربوي من غير هذه المصادر".