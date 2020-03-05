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إيران تغلق المدارس بعد ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا


اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107 أشخاص.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في تصريحات له اليوم، إن إيران تقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية السنة الفارسية في 20 مارس بسبب كورونا.

واشار الوزير الإيراني الى تسجيل 591 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وحذر وزير الصحة الإيرانية من سرعة انتشار فيروس كورونا عالية، داعيا المواطنين لأخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم

وأكد وزير الصحة الإيراني، أن السلطات ستتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا، داعيا المواطنين إلى عدم استغلال عطلة المدارس والقيام بالسفر بين المدن.

كما اوضح وزير الصحة الإيراني، أن السلطات تفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل من نكتشف إصابته على مداخل المدن.

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