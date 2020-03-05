الأخبار

النزاهة: السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار


كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي سابقة؛ لقيامها باختلاس مبالغ مالية.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم، إلى "قيام مديرة المصرف المُتهمة باختلاس مبالغ مالية عن طريق تقديم صك مزور، إضافة إلى ابتياعها ثلاثة صكوك بفرع المصرف في أبي غريب للمستفيد (أحد الموظفين في المصرف) والمفرقة قضيته الذي قام بسحب مبالغ الصكوك"، لافتة إلى أن "تلك الصكوك مزورة ولم تُحرَّرْ من قبل أصحاب الحسابات، كما أن إشعارات التسديد مُزوَّرةٌ؛ ممَّا أدى إلى إلحاق ضرر بالمصرف بـلغ(612,500,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة ان "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتهمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الحكومي الذي طلب الشكوى بحق المتهمة، والتحقيق الإداري وتقرير شعبة التدقيق الخارجي الذي أوصى بمقصريتها، فضلاً عن اعتراف المتهمة في أدوار التحقيق كافة وأقوال الشهود والمتهمين المفرقة قضاياهم".

وأوضحت أن "محكمة الجنايات أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات بحقِّ المدانة في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (47و48و49) منه".

وبحسب بيان الهيئة فأن "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحق المدانة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تغلق المدارس بعد ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا
خلية الازمة بكربلاء تصدر توصيات بشأن فايروس كورونا
النزاهة: السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار
العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة غداً
الشيخ قيس الخزعلي يوجه رسالة للقوى الشيعية بشأن تسمية رئيس الوزراء المكلف
السلطات السورية تمنع دخول المسافرين العراقيين
محافظ بغداد يؤكد السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة
مكافحة الارهاب: تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن استهداف المواطنين في كركوك
محافظة صلاح الدين تعطل دوام الجامعات والمدارس أسبوعا جديدا بسبب كورونا
النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بقيمة 27 مليار دينار بكركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك