العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة غداً

قررت إدارة العتبة الحسينية، الخميس، عدم إقامة صلاة الجمعة غداً، عازية ذلك إلى الظرف الصحي الراهن في العراق.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب، إنه "بالنظر للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت اليه دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة من الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، وصول عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالتي وفاة بين المصابين.