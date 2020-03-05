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الشيخ قيس الخزعلي يوجه رسالة للقوى الشيعية بشأن تسمية رئيس الوزراء المكلف


وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الأربعاء (4 آذار 2020) رسالة للقوى الشيعية بشأن تسمية رئيس الوزراء المكلف.

ودعا الشيخ الخزعلي، في كلمة له بذكرى يوم الشهيد المقاوم 4 آذار، "القوى السياسية الشيعية إلى عدم إضاعة وقت آخر في مجادلات اختيار شخصيات سياسية أخرى والذهاب مباشرة في البحث واختيار رئيس وزراء مستقل مع التزام القوى السياسية لباقي المكونات بأن يكون وزراء هذه الحكومة ومن كل المكونات على الشاكلة نفسها".

وأوضح: "أي تكون حكومة وزراء مستقلين وأهمية تعاون الجميع في دعم هذا الرئيس وحكومته في تجاوز هذه المحنة والوصول جميعاً إلى بر الأمان، وحينها وبعد الانتخابات المبكرة واعتماداً على حصول أو عدم حصول تعديلات دستورية سيكون لكل حادث حديث".

ورأى أن "مما زاد الوضع تعقيداً هو استقالة رئيس الوزراء، وبعد أن كانت مسألة الإصلاحات أخذت تحقق نجاحاتها بسبب الموقف الشعبي وحركة الاحتجاجات عندما كانت في حالتها الصحية وكان مُجمل الشعب متفاعلاً معها، فتحقق إقرار (وإن كان غير كامل) لقانون الانتخابات وتم تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة جديدة وكان المتبقي الرئيسي هو حل البرلمان وتحديد وقت انتخابات مبكرة".

واستدرك الشيخ الخزعلي: "لكننا دخلنا دوامة أو أُدخلنا وصرنا الآن في دوامة من هو بديل رئيس الوزراء المستقيل ووُضعت شروط كثيرة لهذا المنصب الذي يُفترض أن تكون مُدته مؤقتة ومهمته محددة، وهذا الأمر الذي حذرنا منه منذ البداية من أن هناك من يريد أن يُعقد موضوع اختيار رئيس الوزراء المؤقت من أجل منع أو تأجيل الانتخابات المبكرة التي هي المطلب الجماهيري الحقيقي وليس من يكون رئيس وزراء حكومة سنة واحدة" .

وأشار الى أنه "بالنسبة لنا كانت رؤيتنا من البداية في شروط ومواصفات هذا المنصب لهذه المرحلة فقط هو أن يتم اختيار شخصية مستقلة وليست سياسية، أي لم يستلم منصباً تنفيذياً ولا برلمانياً سابقاً مثلاً أن يكون رئيس جامعة أو قاضي او ما شابه حتى يقطع نزاع القوم ما دامت المهلة مؤقتة والمهمة محددة، وكان لهذا التوجه تقبل جيد من شخصيات وقيادات مهمة ولكن لم يحدث لسبب أو لآخر"،

مبينا: "مما جعلنا نمر في ضياع مدة شهر كامل من خلال تكليف السيد محمد توفيق علاوي الذي صار موضوع تكليفه محل جدل شعبي داخل ساحات التظاهر وسياسي داخل القوى السياسية".

ورأى أنه "رغم تحديد سبب الخلل في الوضع السياسي وهو المحاصصة إلا أنه لم يتم اعتماد العلاج الصحيح لها، فتصور الكثيرين أن تغيير قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة كفيل بتحقيق الإصلاح وهذا وهم ولن يحصل" .

ومضى بالقول: "لا يُمكن أن يُعالج المرض بمعالجة الأعراض بدون معالجة أسبابه والنظام البرلماني القائم على أساس المحاصصة وليس الأغلبية وهو أساس الخلل في العملية السياسية، وما دام هذا النظام بهذه الكيفية فالمحاصصة مستمرة، فالإصلاح الحقيقي يحتاج إلى تعديل الدستور وكل إجراءات إصلاحية دونه سيكون تأثيرها محدوداً وجزئياً" .

وأكمل الخزعلي: "لقد ثبت خلال التجربة الماضية أن مجرد التعويل على الضغط الجماهيري والمرجعي ليس كافياً في اختيار رئيس وزراء وكابينة وزارية مستقلة ما لم يتم تعديل القوانين والأنظمة المسؤولة عن ذلك"،

موضحا: "نعم كان للضغط الجماهيري والمرجعي تأثير على القوى السياسية الشيعية ـ هذه المرة ـ مما جعلها تتنازل عن مطالبتها بحصتها في تشكيل الحكومة. ولكن القوى الأخرى السنية والكردية لا ترى نفسها معنية بهذه الضغوط، بل هي ترى أنها المسؤولة عن اختيار ممثلي مكوناتها في الحكومة وأن حقها الطبيعي في ظل هذا النظام" .

 

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