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محافظ بغداد يؤكد السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة


أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاربعاء، السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة، مشيراً الى قيام كافة الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية من خلال تعفير الابنية الحكومية والاهلية.

وقالت المحافظة في بيان إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا".

ونقل البيان عن العطا قوله، إن "هذا الاجتماع مهم جدا لمواكبة التفاعل حول هذا الفيروس الذي بات ينتشر في عموم البلدان"، مؤكدا انه "تمت السيطرة عليه في العاصمة بعد الكشف عن الحالات المشتبه بها"

واضاف ان "محافظة بغداد ووزارة الصحة والدوائر الاخرى مستنفرة بكافة جهودها وملاكاتها لمواجهة اي ازمة او مخاطر للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير"، لافتا الى "قيام كافة الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية من خلال تعفير الابنية الحكومية والاهلية وكذلك التوعية الاعلامية للمواطنين".

واشار العطا "الى قرب حلول الزيارة الرجبية وضرورة التزام المواطنين الكرام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية"، مشددا على "ضرورة التقليل من التجمعات والازدحامات البشرية واستخدام المعقمات فضلا عن توجيه العوائل العراقية لابنائهم بعدم ارتياد المقاهي والمنتديات".

من جانبه، قال مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، بحسب البيان ان "الوضع في العاصمة مسيطر عليه اذ تم اكتشاف 32 حالة في العراق منها 15 حالة في بغداد حيث توجد اربع حالات في جانب الرصافة"، لافتا الى ان "الحالة المرضية للمصابين مستقرة مع توفير كافة المتطلبات العلاجية والوقائية".

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