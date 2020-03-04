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النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بقيمة 27 مليار دينار بكركوك


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، عن قيامها بتنفيذ عملية ضبط متهم بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة في محافظة كركوك، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بــ (27,000,000,000) مليار دينار.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُـفِّـذَت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، أشارت إلى أنَّ "فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة، تمكن من ضبط متهم قام بالاستيلاء على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية كركوك واستغلاله لمصلحته الشخصية".

وأضافت ان "المتهم استغل العقار البالغة مساحته (228) دونماً وقام بتشييد محلات تجارية عليه بصورة مخالفة للقانون، لافتة إلى أن ذلك تم بتواطؤ من الجهات المعنية بإزالة التجاوز".

وأوضحت أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه، رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام القرار (154 لسنة 2001)".

 

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