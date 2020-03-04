سكرتير القائد العام يعلن تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الأربعاء، تمديداً جديداً لساعات فتح المنطقة الخضراء اعتباراً من يوم غد، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً بشكل مستمر.

وقال البياتي في حديث صحفي انه "اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق الخامس من آذار الحالي، ستفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد باستمرارية من الساعة السادسة صباحا ولغاية العشرة مساء".

واضاف ان "ذلك جاء لفك الاختناقات المرورية ولتسهيل حركة تنقل المواطن العراقي".

يذكر ان سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي اعلن في وقت سابق عن فتح المنطقة الخضراء من الساعة السادسة صباحا ولغاية الـ12 ظهرا ومن الساعة الثانية ظهرا ولغاية الـ10 مساء.