الاستخبارات: القبض على متخصص بزرع العبوات في القائم قبل وبعد التحرير

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، إلقاء القبض على "متخصص" بزرع العبوات الناسفة في قضاء القائم قبل وبعد التحرير.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في قضاء القائم ب‍الأنبار".

وأضافت المديرية، أن "الإرهابي هو أحد العناصر التي شاركت بالقتال ضد قواتنا الأمنية وأحد المتخصصين بزرع العبوات الناسفة قبل وبعد التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".