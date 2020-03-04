المتحدث باسم الصحة يوضح الوضع الصحي للحالات الـ 30 المسجلة لعراقيين بفايروس كورونا

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الثلاثاء (3 اذار 2020)، الوضع الصحي للحالات الـ30 المسجلة في العراق بفايروس كورونا.

وقال البدر، في مقابلة متلفزة،ان "الوضع الصحي للحالات الـ30 المؤكد اصابتهم بفايروس (كورونا) في العراق مستقر لدى الجميع".

وأضاف ان "الحالات المتقدمة بفايروس كورونا لا ينفع معها العلاج"، مبينا ان "هناك علاجات طبقت وجاءت بنتيجة إيجابية لكنها ليست علاجات مشخصة للفايروس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق الى 31 بعد تسجيل 5 اصابات جديدة بـ 4 محافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، الدكتور سيف البدر، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة، أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق؛ واحدة في بغداد واثنتين في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء"، مشيرا الى أن "كل المصابين كانوا قادمين من إيران".

ولفت الى أن "متابعة الحالات واكتشافها تمت من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والمُصابين الآن راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لعذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".

وأكد اتخاذ "وزارة الصحة والبيئة الإجراءات المطلوبة كافة وحسب اللوائح الصحية الدولية وتهيب بالجميع تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لاحتواء الحالات وعدم انتقالها"، لافتا الى تأكيد "الوزارة على التزام طرق الوقاية من انتقال العدوى".