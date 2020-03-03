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صحة كربلاء توضح تفاصيل حالتها الأولى المصابة بكورونا


أوضحت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، الثلاثاء (03 آذار، 2020) تفاصيل حالتها الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير لمكتب الإعلامي للدائرة، سليم كاظم، في بيان، إن "الدائرة، تبين اكتشافها حالة مواطنة بعمر (23) مُصابة بفيروس كورونا المُستجد، كانت عائدة من إيران، وراجعت مدينة الإمام الحُسين الطبية، وأُخذت لها الفحوصات المختبرية".

وأضاف: "تم الحجر عليها وذويها في إحدى الردهات المخصصة لذلك، وتبين فيما بعد أن نتيجة الفحص موجبة".

وأشار الى ان "المواطنة، تخضع للمراقبة الطبية المستمرة "، لافتا الى "اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالتها وحسب اللوائح الصحية العالمية".

قبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق الى 31 بعد تسجيل 5 اصابات جديدة بـ 4 محافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، الدكتور سيف البدر، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة، أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق؛ واحدة في بغداد واثنتين في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء"، مشيرا الى أن "كل المصابين كانوا قادمين من إيران".

ولفت الى أن "متابعة الحالات واكتشافها تمت من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والمُصابين الآن راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لعذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".

وأكد اتخاذ "وزارة الصحة والبيئة الإجراءات المطلوبة كافة وحسب اللوائح الصحية الدولية وتهيب بالجميع تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لاحتواء الحالات وعدم انتقالها"، لافتا الى تأكيد "الوزارة على التزام طرق الوقاية من انتقال العدوى".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الإثنين (02 آذار، 2020) تسجيل 5 اصابات جديدة بفايروس كورونا 3 منها في بغداد لترتفع حالات الاصابة المسجلة بعموم البلاد الى 26 حينها.

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