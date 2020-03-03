شرطة البصرة تعلن القبض على 200 متهم ضمن حملة امنية تستهدف ’’الخارجين عن القانون’’

اعلن العميد باسم المالكي، مسؤول اعلام وعلاقات قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق القوات الأمنية في المحافظة حملة أمنية واسعة للقضاء على الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال المالكي في حديث صحفي ان "القوات الامنية اطلقت حملة واسعة لمطاردة الخارجين عن القانون في مناطق شمال ووسط البصرة ".

وبين ان "الحملة أسفرت عن اعتقال اكثر من 200 مطلوبا بجرائم مختلفة فضلا عن ضبط 90 عجلة غير أصولية".

وأضاف "خلال الحملة تم ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والأعتدة المتوسطة والخفيفة".