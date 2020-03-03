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حزب بارزاني يوجه مقترحاً للصدر والعامري لانهاء ازمة رئيس الوزراء ويؤكد: بالامكان حلها بيوم واحد


قدم المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ارام بالاتي، الثلاثاء 3 اذار 2020، مقترحاً قال إن من شأنه انهاء ازمة تسمية رئيس وزراء جديد للعراق خلفاً لعادل عبد المهدي خلال يوم واحد.

وقال بالاتي في حديث صحفي "نقترح ان يذهب ممثلان الاول عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والثاني عن زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى رئيس الجمهورية برهم صالح لتسريع حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد".

واضاف ان " هذا الامر ان تحقق فبالامكان انهاء ازمة تسمية رئيس وزراء جديد للعراق خلال يوم واحد".

واضاف: "تجمعنا مع الشيعة مشتركات كثيرة، لاسيما المظلومية لأننا واجهنا ككرد وشيعة الاستبداد الصدامي"، لافتاً الى أن "العراق يجب ان يدار بالشراكة لانه دولة مكونات".

وبين أن "الكرد لم يعترضوا في البداية على ترشيح محمد توفيق علاوي، لأن تسمية رئيس الوزراء من حق المكون الشيعي، لكون نوابه هم الاكثر عدداً".

وتابع: "لن نعترض على أي اسم يتم ترشيحه لرئاسة الوزراء، فما يهمنا هو ان يكون المرشح مؤمنا بالشراكة المكوناتية في التشكيلة الوزارية".

وأكد أن "الانتخابات هي من تحدد حجم الكتل في البرلمان والحكومة، ولا يوجد شيء في النظم الديمقراطية يشير الى وجوب تشكيل الحكومة من مستقلين فقط ، كما أننا لا نريد رئيس وزراء غير مدعوم سياسياً وهذا شرط ليكون قويا".

واردف قائلا: "ندعم رئيس وزراء متفق عليه شيعياً ولا يتخذ قرارات أحادية الجانب تتعلق بمصير العراق برمته ونرفض ان يهمش دور كردستان ولن ندعم من يقف ضد الإقليم ويغيب صوته".

وحول رفض رئيس الجمهورية برهم صالح، لتولي اسعد العيداني رئاسة الوزراء، علق قائلا: "رفضه صالح لانه كان يخشى من حصول صراع يدخل العراق بحرب اهلية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم، فجر ( الاثنين 2 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي وافق عليه وتعهد بتسمية بديل عنه خلال 15 يوماً.

 بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان "بالإشارة الى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية"

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