الاستخبارات تخترق عصابة تتاجر بالمخدرات في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اختراقها عصابة تتاجر بالمخدرات في الانبار.

وقالت المديرية في بيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٢٩ ومكتب التحقيق القضائي لمحكمة تحقيق هيت تمكنت من اختراق عصابة تتاجر بالحبوب المخدرة والقت القبض على جميع افرادها في منطقة حي العمال بقضاء هيت – الانبار".

واضافت انه "تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة"، مشيرة الى انه "تمت احالتهم للقضاء بموجب المادة ١٤ مخدرات".