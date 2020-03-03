التربية تصدر توجيهاً إلى الإدارات بشأن "تعفير" المدارس للوقاية من كورونا

أوعزت وزارة التربية إلى إدارات المدارس في بغداد والمحافظات، الثلاثاء، بضرورة التواجد في مقر عملهم لتسهيل مهمة الفرق الصحية للقيام بواجبها للوقاية من انتشار فايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان إن "الإجراء يأتي لتسهيل عمل الفرق الصحية المخولة من قبل الجهات العليا لتعفير بنايات المدارس في عموم المحافظات".

وأوضحت، أن "العمل يشمل تعقيم كل مفاصل المدرسة ابتداء من جناح الإدارة إلى الصفوف والقاعات العلمية وانتهاءً بالمجاميع الصحية للحيلولة دون انتشار هذا الفايروس بين التلاميذ والطلبة قبل بدء الفصل الثاني من السنة الدراسية".