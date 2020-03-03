عبد المهدي: صفة القائد العام مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن صفة القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الذي رأس جانبا من الجلسة".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، أن "صفة القائد العام لصيقة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حسب المادة ٧٨ من الدستور وهي مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل".

وأشار البيان، إلى أن "عبد المهدي شرح الأوضاع في البلاد ومضامين رسالته الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبعدها غادر الجلسة، وطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين إدارة الجلسة نيابة عنه حسب جدول الاعمال المقترح".