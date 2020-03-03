سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي يشكر الاطباء لمواجهتهم كورونا وينشر صورا وهو يسقي زرعه

قدم قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الثلاثاء، شكره الى الاطباء لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، كما نشر صورا وهو يحرث ويسقي زرعه.

وكتب سماحة السيد الخامنئي، على حسابه في تويتر، "وجّهت الشكر القلبي سابقاً للأطبّاء، الممرّضين والفئات المعالجة التي تكافح فايروس كورونا، وأرى من الواجب عليّ أن أشكر هؤلاء الأعزّاء مرّة أخرى لأنّهم يجاهدون في سبيل الله بما يقومون به من أعمال بالغة القيمة".

واضاف سماحته ، "أرى لزاماُ عليّ أن أدعو بالشفاء لجميع المرضى المبتلين بالكورونا المتواجدين في المشافي أو في منازلهم؛ كما أسأل الله عزّوجل الرحمة والمغفرة للمتوفّين والصّبر والسّلوان لذويهم الذين أقدّم لهم أسمى آيات العزاء".