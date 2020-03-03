وزارة الصحة تنفي وفاة اي شخص مصاب بكورونا

نفت وزارة الصحة، الثلاثاء، وفاة اي شخص مصاب بفايروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ان "الانباء التي تم تداولها حول وفاة احد المصابين بفايروس كورونا هو عارية عن الصحة".

واضاف ان "جميع المصابين في بغداد وباقي المحافظات يتابعون من قبل المؤسسات التابعة ل‍وزارة الصحة زهم محجورين في المراكز المخصصة واغلبهم حالتهم جيدة"، مشيرا الى ان "كبار السن المصابين الذين يعانون من مشاكل صحية نتابع حالتهم اكثر".