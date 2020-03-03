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مجلس الوزراء يؤكد دعمه لوزارة الصحة في مواجهة "كورونا"


ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سبل مواجهة فايروس "كورونا" بحضور عدد من المحافظين وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، مؤكداً دعمه لوزارة الصحة في مواجهة الفايروس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، وخصصت الجلسة لبحث مواجهة فايروس كورونا".

وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف لجنة الأمر الديواني(٥٥ لسنة ٢٠٢٠)، وناقش المجلس سبل مواجهة فايروس كورونا المستجد في عموم العراق واتخاذ القرارات الإحترازية اللازمة للحد من خطورته، بحضور عدد من المحافظين في المحافظات الحدودية وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء أكد دعمه ل‍وزارة الصحة والبيئة وأثنى على جهود لجنة الأمر الديواني (٥٥ لسنة ٢٠٢٠)"،

مشيراً إلى أن "وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي عرض آخر التطورات وجهود السيطرة الصحية والتوعوية والمقترحات اللازمة لزيادة فعالية عمل اللجنة والتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني".

 

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مجلس الوزراء يؤكد دعمه لوزارة الصحة في مواجهة "كورونا"
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