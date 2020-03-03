وزارة الداخلية تعلن اعتقال متهمين بقتل احد منتسبيها في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين بقتل احد منتسبيها في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان "قوة من مكتب البياع في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تتمكن من القاء القبض على متهمين اثنين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، لقيامهم بقتل احد منسوبي مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية".

واضافت انه "بعد التعمق معهما بالتحقيق اعترفا باطلاق النار من سلاح مسدس كاتم للصوت بدافع جنائي، عندما كانا يستقلان دراجة نارية وبمساعدة شخص يستقل عجلة نوع شوفرليت قامت بنقل الجنات الى دارهم بعد تنفيذ جريمتهم النكراء حيث ضبط عدة اسلحة واعتدة ومواد مختلفة في دار القتله تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة ( ٤ ارهاب )".