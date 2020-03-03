مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في العراق

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن الوضع في العراق عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك (6 مساءً بتوقيت بغداد).

وبحسب موقع الامم المتحدة على تويتر، فمن المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة هينيس- بلاسخارت إحاطةً بعد بدء الجلسة بقليل.

واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، ممثلته الخاصة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس- بلاسخارت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.