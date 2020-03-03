عمليات الانبار للحشد تطالب الحكومة بوقف اعتقالات قادة الحشد بالانبار من قبل الامريكان

استنكر قائد عمليات الانبار للحشد، الثلاثاء، الاعتقالات المستمرة من القوات الامريكي بحق قيادات عراقية وطنية شاركت في تحرير العراق من عصابات "داعش".

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في حديث صحفي، ان "على الحكومة العراقية أخذ دورها بوقف الاعتقالات التعسفية الجبانة بحق رموز الحشد من عشائر الانبار والتي وقفت بالضد من عصابات داعش الارهابية"، مؤكدا بالوقت ذاته ان "دخول قوات الاحتلال الامريكي للعراق جاء بحجة تدريب القوات العراقية واليوم وصل لتصفية من قاتل داعش والتي هي من صنيعتهم."

واشار مصلح الى ان "الشيخ معد العبيدي احد قيادات الحشد المهمين في الانبار وله تاريخ في مقاتلة العصابات الارهابية هل هذا جزاء من يحرر بلده من الاحتلال".

وأكد قائد العمليات ان "الشيخ معد العبيدي كان رافضا للاحتلال الامريكي وهذا سبب يجعل قوات الاحتلال تعتقله وتغيبه في سجونها"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"التدخل الفوري والعاجل لفك اسر الشيخ معد العبيدي".