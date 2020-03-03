النائب حامد الموسوي يحمل “صالح” مسؤولية تجاوز الكتلة الأكبر

حمل النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تجاوز الكتلة الأكبر، مؤكدا ان برهم صالح اختلق بدعة المرشح المرضي عنه وبالتالي فأن مشروعه ليس عراقيا.

وقال الموسوي في تصريح متلفز ن “على الشعب والبرلمان محاسبة رئيس الجمهورية لتجاوز الدستور بعد ان احدث إشكالية من خلال تجاوزه للكتلة الأكبر”.

وأضاف ان “برهم صالح اختلق بدعة المرشح المرضي عنه، حيث ان مشروعه هذا ليس عراقيا”. وبين ان “صالح لم ينطق كلمة ضد المحاصصة وحاول تحريك الشارع الشيعي ضد الدولة”.

وأوضح ان “مخرجات اعتذار علاوي ستؤدي الى تغيير المعادلة ولو كانت الظروف متاحة لذهبنا باتجاه تغيير الرئاسات الثلاث”.

ولفت الى ان “عبد المهدي افضل رئيس وزراء جاء بعد 2003، والفساد الذي حصل بعد استقالة عبد المهدي يعادل فساد كل حكومات بعد 2003”.