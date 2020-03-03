دائرة صحة محافظة البصرة تعلن خلوها من فايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الإثنين، ان نتائج فحص الحالة ١٤ المشتبه باصابتها بفيروس “كورونا” ظهرت سلبية، مايشير الى خلوها من الاصابة، فيما تم اخلاء المريض وهو بصحة جيدة.

وذكر بيان لدائرة صحة البصرة اليوم (2 آذار 2020)، أن “حالة الاشتباه الخاصة بالمريض قدمت الى مستشفى ابي الخصيب العام مساء يوم السبت الماضي، وتمت معاينتها من قبل الاطباء الاختصاص، ولضمان سلامة المواطنين من الاهالي بالمحافطة؛ اصدر قرار بحجر المريض الذي كان يسكن في احد مناطق ابي الخصيب حيث تم نقله الى ردهة الحميات في مستشفى البصرة العام واخذ العينات المطلوبة منه التي ارسلت الى وزارة الصحة بالعاصمة بغداد ووردت نتائج التحليل التي اثبتت ان الحالة سلبية وخالية من الاصابة بمرض كورونا ،وتم اخراج المريض وهو بحالة جيدة”.