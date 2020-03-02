خضوع بارزاني للفحص الطبي الخاص بـ"فيروس كورونا" بعد عودته من الاردن

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، عن خضوعه للفحص الطبي الخاص بـ" فيروس" كورونا بعد عودته من الاردن.

وقال بارزاني في منشور على صفتحه في "الفيسبوك" "‎اليوم وعقب عودتي من العاصمة الأردنية عمان، خضعت للفحص الطبي المتبع ب‍مطار أربيل الدولي في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وكان بارزاني والوفد المرافق قد وصل، أمس الاحد، الى العاصمة الاردنية عمّان في زيارة رسمية.