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الخارجية تعلن الاتفاق على استقبال فريق طبي من الصين لمعالجة فيروس كورونا


اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، الاتفاق على استقبال فريق طبي من الصين لمعالجة "فيروس كورونا".

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ان "وكيل الوزارة الأقدم للشُؤُون السياسيّة والعلاقات الثنائيّة عبد الكريم هاشم مصطفى استقبل سفير جمهوريّة الصين الشعبيّة لدى العراق يُرافِقه وفد دبلوماسيّ وفنّي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد وبكين".

وأعرب مصطفى بحسب البيان، عن "حرص العراق على دعم العلاقات العراقـيّة- الصينيّة وُصُولاً إلى تحقيق شراكة ستراتيجيّة بالنحو الذي يُلبّي طموحات، وتطلعات الشعبين الصديقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة في التقدّم، والازدهار، والتنمية".

وأوضح الصحاف، أنه "انعكاساً لما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين من مراحل مُتقدّمة غير مسبوقة فقد قدّمت الحكومة الصينيّة إلى العراق مُستلزمات الفحص المختبريّ لفايروس كورونا وذلك بتوفير (1000) شريط للفحص الطبّي لهذا الفايروس (RT-PCR)، كما خصّصت (500000) كمامة".

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الخارجية تعلن الاتفاق على استقبال فريق طبي من الصين لمعالجة فيروس كورونا
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